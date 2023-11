Un extrait de sa dernière mixtape, "VIBESTARS : SAISON 2".

Deux mois après la sortie de sa dernière mixtape "VIBESTARS : SAISON 2", Genezio continue de le défendre. Le rappeur balance le clip de son très réussi featuring avec Landy, "Enfant du Ghetto". Un titre qui cumule plus de 1,3 million d'écoutes sur Spotify et qui se dévoile dans un visuel soigné réalisé par FUFU. On y retrouve les deux rappeurs dans un décor somptueux.