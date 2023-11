Le Juiice en mode trap dans "Wannabe"

La Trap Mama est de retour.

Parmi les nombreux visages féminins du rap français, Le Juiice fait figure de tête d'affiche, mais un peu underground. Car la rappeuse du 94 a moins d'exposition que Shay, par exemple, mais par contre, ses morceaux sont écoutés et validés dans la street, car la "Trap Mama" est une vraie découpeuse de micro. Elle le montre encore cette semaine avec le clip de "Wannabe", un morceau de trap bien dure avec un flow très ciselé comme à Atlanta. La rappeuse kicke en mode egotrip pour se démarquer de la concurrence, et c'est mission accomplie : ses lines frappent fort. On vous laisse vérifier ci-dessous !