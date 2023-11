Souffrance et Vald sont "Voraces" comme jamais

Une connexion 100% 93.

Ce qui est bien avec les rappeurs de Montreuil, c'est qu'on sent qu'ils ont un véritable amour pour cette musique, car leurs carrières durent plutôt longtemps, que le succès soit au rendez-vous ou non. Pour Souffrance, ça fait déjà plus de 15 ans qu'il découpe les instrus avec talent et il ne semble pas prêt de s'arrêter. Il vient d'ailleurs de dévoiler son nouvel album "Eau de Source", sorti le 10 novembre. Album qui contient notamment le morceau "Voraces" en feat avec Vald, dont le clip vient d'être publié aujourd'hui. Un morceau bien sombre, désabusé avec un côté très lucide, mais avec aussi un peu d'egotrip. On vous laisse découvrir ça !