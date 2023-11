Sheldon et 3010 en symbiose sur l'envoûtant "Focus"

Un single produit par Epektase.

Il y a six mois, Sheldon dévoilait "Îlot", son nouvel album. Un projet de seize titres sans aucun featuring. Mais depuis peu, le rappeur de la 75e Session se rattrape. Après une collaboration avec BEN plg en octobre sur "Arrondissement", Sheldon se connecte ici avec 3010, rappeur originaire des Yvelines. Sur une instrumentale envoûtante et mystérieuse signée Epektase, les deux artistes dévoilent "Focus" et c'est franchement très prenant. Le titre s'accompagne d'un clip tout en 3D réalisé par Le Manoir.