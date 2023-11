ElGrandeToto frappe fort avec Hamza sur l'hypnotisant "Dellali"

Un extrait du prochain album du rappeur marocain, "27".

Trois après la sortie de "Caméleon", ElGrandeToto arrive avec la suite. Le rappeur marocain dévoilait en octobre "Weld Laadoul" sur la chaîne berlinoise COLORS. Un single extrait de son nouvel abum "27" prévu pour le 24 novembre prochain. Quelques semaines avant sa sortie, ElGrandeToto nous régale avec un nouveau single et non des moindres : "Dellali", en featuring avec Hamza. Un titre puissant aux sonorités orientales entre français et arabe qui s'accompagne d'un clip tourné au Maroc et réalisé par Taha Fahssi, Maximus Marcus et Soufiane Jarraf.