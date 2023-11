La Famax et Loki Ice sont dans la "Wai wai"

Un extrait de l'album à venir.

Ça fait désormais quelques années que La Famax, le rappeur lyonnais, a entamé son parcours dans le rap français. Avec des hauts et des bas, mais en 2023 il est plus en forme que jamais, puisqu'après la sortie de son projet "Retro", il s'apprête à embrayer avec un nouvel "Album Gratuix", attendu pour fin novembre. Et cette semaine on en découvre le premier extrait, un featuring avec Loki Ice. Ça s'appelle "Waiwai", et il s'agit d'un morceau assez mélancolique et à la fois hyper street, parlant beaucoup du terrain.