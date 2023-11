Un nouvel extrait de son prochain album, "Au revoir Simeon".

Le 1er décembre prochain, Swing dévoilera son troisième album : "Au revoir Simeon". Un projet qui s'est dévoilé une première fois avec "Maladresse" et qui continue de se révéler avec un nouveau single. Intitulé "NO FUTURE", le rappeur déverse ici un flow poétique et mélodieux sur une instrumentale bercée par des notes de piano et un beat entraînant, signée Crayon, Lennard Vink, Kxmel, Alban Murenzi et Jalam8. Un morceau qui s'accompagne d'un clip tout aussi poétique réalisé par Lenny Grosman.