Sicario a les yeux dans le "Vide"

Bientôt l'album pour l'artiste du 92i !

Sicario s'apprête à s'imposer un peu plus dans le game avec la sortie de son premier album solo, "Silence", prévue pour le 10 novembre. Plus qu'une semaine avant le grand jour, et en attendant il a décidé de nous dévoiler le clip d'un des extraits du projet, "Vide". Un morceau à la fois hyper street, mais ausis très mélancolique avec le vocoder qui fait du bon travail et une mélodie efficace. Pour le clip, on a droit à une histoire de rue très sombre, impliquant des amis et des armes à feu, et qui se termine malheureusement très mal, comme souvent...