Nouvelle pépite dans le rap français !

Toujours à la recherche de nouveaux talents à vous faire découvrir, on s'arrête cette fois quelques instants sur Chat Noir, jeune rappeur venu d’Évry et signé chez Blue Sky Records, le label derrière Frenetik. Cette semaine, le jeune rappeur nous dévoile un de ses premiers clips, pour le morceau "Mal". Un titre mélancolique dans lequel Chat Noir nous parle de ses peurs, de sa tristesse, de son amertume, avec des phases poignantes. On vous laisse découvrir ça !