Un titre qui met en avant ses ressentis.

Chanceko et Khali se mettent en duo pour la deuxième fois et sortent " Ma Dignité", avec un clip. Dans la vidéo, le rappeur de Seine-et-Marne parle de plusieurs sentiments. Entre incertitudes et méfiance, il explique ses tentations face à certaines choses qui sont contraires à ses principes et valeurs.