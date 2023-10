Flo Milli te souhaite la bienvenue dans son "BGC"

Avec un clip à la fois énergique et sexy.

Flo Milli fait partie de la nouvelle génération d'artistes féminines, destinée à prendre la place de Nicki Minaj et de Cardi B dans les années à venir. Décomplexée, la rappeuse d'Alabama s'apprête à publier son nouvel album, "Fine Ho, Stay" pendant le mois de novembre, et en attendant elle vient d'en dévoiler un extrait. Le morceau s'appelle "BGC", pour "Bad Girls Club", et vous pouvez donc déjà vous douter du contenu du morceau : de l'egotrip et de l'attitude bad bitch, avec une véritable aisance au micro. On a hâte de voir ce que le projet va donner !