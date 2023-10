Le Wu-Tang Clan de retour avec "Claudine"

Un featuring avec la chanteuse Nicole Bus.

Cela faisait un petit bout de temps qu'on n'avait plus eu de nouvelles du Wu-Tang Clan. En même temps, les rappeurs membres du groupe n'ont plus rien à prouver, mais du coup on ne s'attendait pas à les revoir en si bonne forme. Car cette semaine, les new-yorkais ont fait fort pour le retour, en dévoilant un nouveau single clippé. Il s'agit d'un morceau en featuring avec Nicole Bus, sur lequel on retrouve également Method Man et Gohstface Killah, sur une prod de DJ Mathematics, fidèle au poste. Le titre s'appelle "Claudine", et il s'agit d'une masterclass qui glisse dans les oreilles, on vous laisse découvrir ça !