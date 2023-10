Un morceau extrait de son tout nouveau projet !

Beendo Z a profité de la saison 2022/2023 pour devenir une des figures de la nouvelle génération du Rap FR. Ce 13 octobre; il dévoilait son tout nouveau projet, "De la Fontaine", un 18 titres sur lequel vous le retrouverez également avec Zed, Mig ou encore Leto. Et pour fêter ça, il a décidé de sortir le clip du morceau éponyme, avec un gros, gros travail de mise en scène et de réalisation pour la vidéo. on vous laisse découvrir ça !