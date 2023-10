Couli B kicke fort sur "La Garde"

Ça découpe sur une instru bien speed.

Couli B a frappé fort en juin avec la sortie de son projet "Ambiance Joviale", sur lequel il a pu se présenter à un public un peu plus large que celui qui le suivait sur Youtube auparavant. C'est désormais le moment de passer à la vitesse supérieur, et le rappeur l'a bien compris, puisqu'il vient déjà de dévoiler un nouveau single inédit, accompagné d'un clip. Le morceau s'appelle "La Garde", et ça ressemble un peu à de la Jersey Drill, en tout cas, c'est très speed. Et l'artiste se débrouille très bien sur la prod, en débitant comme personne avec ses lyrics street. On a hâte de voir la suite !