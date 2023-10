Junior Bvndo et Vegedream te font danser avec "Faut pas flipper"

Attention, tube en approche.

Junior Bvndo continue son ascension dans le rap game. Un parcours commencé il y a plus de six ans désormais, avec déjà 5 projets au compteur pour le rappeur du 18ème. Un artiste productif, qui profite de ce mois d'octobre pour revenir avec un single inédit en compagnie de Vegedream. Le morceau s'appelle "Faut pas flipper", la mélodie est hyper efficace, on a probablement un hit avec ce titre. Et, peut-être, bientôt un nouveau projet pour Junior Bvndo ? On vous tient au courant dès qu'on a les infos. En attendant, découvrez le clip juste en dessous !