Boy balance “Ma Vie”

Le jeune artiste Boy, vient de dévoiler son tout nouveau clip intitulé “Ma Vie" ce 6 octobre. Ce clip promet de plonger les auditeurs au cœur d'une expérience authentique, alternant entre les moments festifs et les aspects plus sombres de la vie de Boy.

À l'âge de 22 ans, Boy a fait un virage artistique majeur en se tournant vers le rap, abandonnant ainsi une carrière de danseur à succès. Son talent n'a pas tardé à être remarqué par Pone, l'un des membres fondateurs du groupe de rap marseillais légendaire, la Fonky Family. Le producteur emblématique a rapidement signé Boy sur son label 73 Beats.

Mais ce qui distingue véritablement Boy, c'est son authenticité. Son rap raconte sa vie telle qu'elle est, dépeignant son quotidien dans son quartier. Une histoire riche en contraste entre ombre et lumière, marquée par des moments sombres mais aussi illuminée par des éclats de lumière intense.

Le clip "Ma Vie," réalisé par Zkoprod, offre une plongée visuelle captivante dans l'univers de Boy. Il débute avec des moments de la vie de l'artiste notamment sur scène alternant ensuite entre trois ambiances distinctes : des scènes de fête animées avec ses amis, des séquences plus sombres illustrant la réalité de la vie dans un quartier difficile, et des moments de solitude introspective. Le clip est porté par une mélodie signée Thug Dance et The Green Lab qui apporte une dimension joyeuse et festive à l'ensemble. Dans ses paroles, Boy se livre sur sa vie, ses défis, et exprime ses aspirations. Il évoque la lutte intérieure entre le bien et le mal et se questionne sur la possibilité de changer de vie, tout en exprimant son désir de trouver l'amour malgré son environnement complexe.