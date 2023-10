Coi Leray en mode charme pour le clip de "Players"

Le clip officiel du hit est enfin dispo.

Coi Leray a fait fort cette année en franchissant une véritable étape. En 2023 elle est devenue une véritable "hitmaker", grâce notamment à son single "Players" qui a beaucoup tourné. le morceau, extrait de son album "COI" sorit en juin, vient d'être clippé dans sa version officielle et la vidéo a été mise en ligne ily a 3 jours. Une vidéo dans laquelle on retrouve la rappeuse en plein egotrip, jouant beaucoup de son charme, signant de gros contrats, et voyageant à travers le monde. La vie de rêve Tony !