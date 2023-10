HVmanyy se sent "Convoité"

Un morceau en provenance du 77.

HVmanyy vient de dévoiler le clip de son morceau "Convoité" ! Le rappeur du 77 avait respecté les codes, en débarquant dans le game par une série de freestyles bien agressifs. Désormais, il publie régulièrement des morceaux inédits un peu plus construits, avec parfois un peu de mélo, comme cette semaine avec "Convoité". Un clip qui semble tourné dans les rues de sa ville, Champs-Sur-Marne. Et si le rappeur vous fait penser à quelqu'un, c'est normal : c'est le frère de Timal. On attend d'ailleurs le prochain feat entre les frérots avec impatience !