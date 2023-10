Lil Uzi Vert ne veut pas tomber amoureux dans "NFL"

Un clip qui annonce du très lourd à venir !

Lil Uzi Vert figure toujours parmi les têtes d'affiche du rap game, après son explosion internationale en 2017 avec "XO Tour Lilf3". Depuis, son statut n'a jamais changé, il continue d'être un OVNI en surjouant le côté "mumble rap" et en trouvant toujours de nouveaux flows, de nouvelles instrus. Insaisissable, il s'apprête à faire à nouveau main basse sur le game, avec la sortie de "Luv Is Rage 3", prévu pour décembre 2023. Et pour vous faire patienter, il vient de dévoiler le premier extrait avec son clip. Le morceau s'appelle "NFL", pour "Never Fall in Luv", et on y trouve parfaitement l'identité de Lil Uzi : une instru saturée qui semble provenir d'une vieille console de jeux, une voix avec pas mal d'effets et même quelques cris par moment. Le clip, lui, est comme souvent rempli de symboles assez forts, avec cette voiture de luxe écrasée sous un météore. On a hâte de voir la suite, car ce qu'il propose, il est vraiment le seul à le faire.