Kaneki dévoile le clip de son "Intro"

L'album est là dans quelques jours !

La première fois qu'on vous parlait de Kaneki chez générations, c'était en 2020. Depuis le rappeur des Tarterêts a pris du galon, en sortant notamment un projet début 2022, "Ce que je vis". Il s'apprête à remettre le couvert, puisqu'il va dévoiler ce 6 octobre un tout nouvel album, "4Real". Un projet sur lequel on retrouvera également Naps ou encore Ninho. Mais c'est en solo que Kaneki est venu nous dévoiler le clip de son "Intro", qui sera présente sur l'album à venir. Une vidéo assez noire et mélancolique, avec de très jolis plans, comme souvent quand ça vient des Tarterêts. on a hâte de découvrir l'album, et vous?