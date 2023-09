Le premier extrait de son prochain album, "LDLG (L'art De La Guerre)".

Plus d'un an après la sortie de son dernier album "Racines", ISK va bientôt dévoiler la suite. Le rappeur a charbonné toute l'année avec de très beaux singles, comme le dernier en date : "Tout Claquer". Il revient en cette rentrée pour présenter le premier extrait de son quatrième album. Un featuring et non des moindres avec Kalash Criminel sur "La Cosa". Une sortie qui s'accompagne d'un clip et à découvrir sur "LDLG (L'art De La Guerre)", prévu pour le 27 octobre prochain.