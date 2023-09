Un clip pour son anniversaire et son dernier projet.

Nas fête son anniversaire en beauté dans son nouveau clip, "Fever", un extrait de son dernier projet avec Hit-Boy, "Magic 3". Et ce n'est pas une blague puisque les images viennent de la soirée donnée en l'honneur des 50 ans du rappeur new-yorkais. On y voit ainsi Mary J. Blige, Diddy, Fat Joe, Kendrick Lamar, Hit-Boy, The Lox et bien d 'autres ! Un véritable who's who du hip-hop !