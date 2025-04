Naza menacé par la DZ Mafia ?

Après SCH, c'est visiblement au tour de Naza d'être la cible de l'organisation marseillaise.

On le sait, avec tout l'argent qui est brassé par le game, le rap français attire les convoitises de la part des rats et des vautours. On ne compte plus le nombre d'histoires qui ont circulé à propos de tel rappeur qui se serait fait racketter par des groupes de leur quartier (ou d'ailleurs) en échange de leur "sécurité". L'été dernier, ça a même pris des tournures dramatiques avec la fusillade dont ont été victimes les amis de SCH, apparemment sous l'impulsion de la DZ Mafia. Un groupe qui a visiblement décidé de prendre Naza pour cible, cette fois.

C'est Le Parisien qui dévoile l'information, qui est donc évidemment à prendre avec des pincettes, car ce sont les spécialistes des faits divers et du sensationnalisme. Cependant, l'information semble plausible : Naza, l'homme le plus drôle du game, et son manager, auraient notamment reçu le 4 avril dernier une vidéo de la part d'un homme se réclamant de la DZ Mafia, et leur demandant la somme de 20 000 euros.

Le rappeur Naza et son manager menacés par des personnes se revendiquant de la #DZMafia et qui leur réclament d’importantes sommes d’argent : une enquête a été ouverte pour "association de malfaiteurs" et "extorsion en bande organisée" (LeParisien) https://t.co/29pcxeZBcm — Nicolas Malaboeuf (@NMalaboeuf) April 20, 2025

Quelques jours plus tard une autre vidéo est envoyée pour réclamer cette fois 300 000 euros, en affirmant que si la somme n'était pas versée, il allait mettre le feu à un des concerts du rappeur. Un concert qui a fini par avoir lieu, et on imagine que Naza et son manager n'ont pas versé la somme. Ce qui nous fait penser que l'homme qui a envoyé les vidéos n'est pas membre de la DZ Mafia ou du crime organisé, mais plutôt un sacré guignol, mais pas très drôle.

Une enquête pour association de malfaiteurs et extorsion en bande organisée a été ouverte par le parquet de Bobigny, mais certains enquêteurs pensent qu'il pourrait s'agir de gens qui se font passer pour des membres de la DZ Mafia dans le but de faire peur.

On commence à mieux comprendre pourquoi les rappeurs français finissent tous par se barrer à Miami ou à Dubaï une fois qu'ils ont percé : trop de rats crevés gravitent autour du rap game. Force à Naza en tout cas !