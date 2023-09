Le premier single extrait du nouvel album du rappeur.

C'est le premier single de son nouvel album. Presqu'un an après la sortie de son dernier projet "Tour de Magie", Souffrance est de retour. Le rappeur dévoile "Khalass" où il déverse un flow puissant et abrupt. Un titre qui s'accompagne d'un clip réalisé par Tanguy Courtier, où on le retrouve aux côtés de Prince Waly.