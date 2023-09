Un extrait du dernier projet du rappeur de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne.

Trois mois après la sortie de son projet "SÛR ET CERTAIN", Zokush continue de le défendre. Le rappeur dévoile aujourd'hui le clip de sa collaboration avec RK, "1 2 3 4". Les deux artistes sont mis en scène dans un visuel réalisé par Hustler Game Premium et déversent leur flow dans un parking devant de belles voitures.