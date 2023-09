Un morceau idéal pour les dancefloors.

Grosse nouveauté de la part de J Balvin avec le morceau "Dientes" sur lequel on retrouve aussi Usher et DJ Khaled. D'ailleurs, la prod sample le classique du chanteur américain, "Yeah !" sorti en 2004. Grosse ambiance donc, BPM à fond, rues noires de monde et pistes de danses pleines de lumière, on en prend plein les yeux.