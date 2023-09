HK La Paille nous emmène sur "L’Autre Rive"

HK La Paille est de retour avec un tout nouveau banger intitulé “L'Autre Rive", ce morceau est la première pépite extraite de son prochain EP qui sortira très prochainement.

HK La Paille membre du groupe 4-Keus, brille sous la prestigieuse bannière du label Wati-B, avec ce nouveau titre "L'Autre Rive", le rappeur continue de repousser les limites de sa créativité.

Le clip est réalisé par le talentueux Nowis, chaque plan est soigneusement élaboré, les prises de vue sont techniques et hyper travaillées, elles offrent une plongée visuellement immersive dans l'univers de HK La Paille pour capter l'essence même du rappeur. La prod est signée par le duo Washy & Giggsy qu'on ne présente plus et qui mettent souvent en lumière le flow rythmé et incisive de HK La Paille avec des beats percutants.

Ce nouveau titre est un véritable coup de maître pour HK La Paille. Son débit technique et ses punchlines fortes démontrent sa maîtrise totale du rap. "L'Autre Rive" est bien plus qu'un banger, c'est une déclaration d'intention, un aperçu du talent brut de ce rappeur incontournable.