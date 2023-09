Kalash Criminel dévoile "Zénith", son nouveau single

Un morceau qui fait écho à sa première date au Zénith de Paris en mai prochain.

Plus d'un an et demi après la sortie de son deuxième album, Kalash Criminel est de retour. Il annonce un nouvel album ainsi qu'une tournée. Le 4 mai prochain, il sera la scène du Zénith de Paris pour le défendre. Pour accompagner l'ouverture de la billeterie, il dévoile un titre intitulé "Zénith" qui s'accompagne d'un clip où il nous donne un avant-goût du concert, avec diverses images d'archives de du rappeur de Sevran sur scène.