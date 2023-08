Un feat avec Jeremih.

Même s'il est sorti au mois de mars, Jim Jones et Hitmaka continuent de défendre leur EP "Back In My Prime" sorti en mars avec le dansant "If You Want Me To Stay" dans lequel ils ont invité Jeremih en featuring. A noter que la prod reprend un titre de Lumidee ce qui fait danser la foule des rues de New York.