Un feat avec Lil Baby.

EST Gee et Lil Baby s'associent dans le nouveau clip, "I Think". Le visuel réalisé par Cash Jundi montre les deux rappeurs dans une maison puis en train de traverser une ville durant la nuit avant de rejoindre les hauteurs. "I Think" est tiré du dernier effort d'EST Gee, El Toro 2, qui présente également des apparitions de Yo Gotti, 42 Dugg, Static Major et Rylo Rodriguez.