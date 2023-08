Un extrait de sa première mixtape : "Mauvais Produit".

Après la sortie du clip de "Pas changer" avec Kofs, Ivory balance la suite ! Plus d’un mois après la sortie de sa première mixtape "Mauvais Produit", le rappeur de Montargis dévoile un nouveau visuel : celui de "My eyes only". Un titre estival qui s’illustre dans un clip réalisé par SlowmProd et Hitch, entre piscine et soirées.