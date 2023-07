Rousnam revient fort avec un nouvel épisode de sa série de freestyles "Correction"

Le clip a été tourné à Toulouse.

Sur une production aux rythmiques du sud signée MLK, Rousnam nous dévoile un texte cru et impactant. Comme à son habitude, il découpe la prod avec aisance et nous prouve sa puissance et sa technique derrière le micro. Pas de refrain : Rousnam est un kickeur qui enchaîne les punchlines percutantes. Chaque freestyle "Correction" est l'occasion de donner une bonne leçon de rap. Le titre est accompagné d’un clip lifestyle où l'on suit le quotidien de Rousnam à Toulouse entre studio, boutique, scène et cité.