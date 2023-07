Avec l'aide de NewHigh Filmz, le rappeur déploie de nouveau ses prouesses lyriques accompagné par ses amies.

Tout juste après la sortie de son EP "Flying High", The Alchemist s'associe à Larry June et Jay Worthy pour le clip de "Midnight Oil". Ainsi, chacun à son tour se livre autour d'un récit rapper pour compléter à la perfection la production de The Alchemist. Leurs contributions ajoutent de la profondeur et de la saveur à la chanson qui témoigne de l'évolution du rappeur.