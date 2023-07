Ibrahim Maalouf invite D Smoke pour "THE POPE"

La combinaison vaut le détour !

Sur le papier, on n'aurait pas forcément parié sur cette combinaison entre le trompettiste Ibrahim Maalouf et D Smoke, rappeur de Los Angeles et vainqueur première saison du concours de musique Netflix "Rhythm + Flow" en 2019. Et pourtant, ce que l'on voit dans le clip de "THE POPE", ce sont deux artistes complices qui réussissent à faire cohabiter leurs musiques et leurs inivers qu'on aurait pourtant penser aux antipodes. Comme quoi, la force de la musique, c'est bien de réunir les gens. La preuve.