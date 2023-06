Un feat avec Nicki Minaj et Juice Wrld.

Alors que son procès se poursuit, Young Thug n'en oublie pas également qu'il est artiste. Et, alors que son dernier album, "Business Is Business" n'a que quelques jours, il vient de livrer une édition Deluxe sur laquelle on retrouve notamment un featuring avec Nick Minaj et Juice Wrld, "Money" produit par Charlie Heat.