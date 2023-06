L'artiste ne compte pas abandonner sa cible.

Réalisé par The.97, le clip "Don't Give It Away" dévoile le duo R&B Fridayy et Chris Brown lors d'une soirée casino intime remplie de belles femmes, mais malgré le choix Fridayy n’a d’yeux que pour l’une d'entre elles et compte bien le lui faire savoir.

Ce titre est la première sortie officielle de Fridayy depuis le projet "Lost In Melody" de l'année dernière. L'artiste de Def Jam s'est également assuré une place dans la Freshman Class of 2023 de XXL.