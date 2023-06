Bien loin de ses titres enflammés, le rappeur s'installe pour interprèter une douce chanson d'amour.

Sortant de sa zone de confort, Logic explore un genre musical différent et dévoile son nouveau morceau soft-rock, "Figure It Out". Dans une vidéo, réalisée par JT Clemente, l'artiste du Maryland marche dans une forêt enneigée et chantonne sur un amour perdu.