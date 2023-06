Le clip est un voyage à travers les rues de San Francisco et de Los Angeles.

Tyga et YG sont les boss dans le clip "Platinum". Grosses cylindrées, bad bitch qui twerkent avec souplesse et énormes chaînes en or, les deux rappeurs sont les tauliers de la ville. Ce titre fait suite à la collaboration entre Tyga et YG sur "West Coast Weekend" avec Blxst.