Un single mélodieux qui sent bon les vacances.

Relativement discret depuis la sortie de son dernier projet "Zone 59", Gradur reprend du service. Aux côtés d’Hamza, il dévoile ce qu’on peut qualifier de single de l’été : "Mon BB", titre mélodieux et entêtant qui sent bon le soleil et les vacances. Un clip réalisé par Bad Flavor met en scène les deux rappeurs dans un décor idyllique, entre villa, piscine, plage et soleil plein.