Un extrait de son dernier projet, "Wavy".

Le 17 mars dernier, il sortait un nouveau projet : « Wavy ». Près de trois mois plus tard, MV continue de le défendre en dévoilant un nouveau clip. Celui de « Mode Avion », en featuring avec le Belge Krisy. Une envoûtante collaboration entre rap et R&B mis en image dans un visuel léché réalisé par Hamza Traore et Stéphane Azar.