DJEFFI balance un nouveau titre : "Des Années"

Découvrez le nouveau clip de Djeffi "Des Années"

Djeffi est de retour aujourd'hui vendredi 9 juin 2023, avec un tout nouveau clip intitulé "Des Années". Et c'est sur une prod vibrante de Biggie Jo, qu'il livre un constat amer sur la vie de quartier.

Dans ce titre, Djeffi se refuse d'accepter la fatalité parfois inhérente à la vie de quartier et souhaite s'éloigner depuis "Des Années" d'un destin qui lui paraît tout tracé. Seulement, le chemin semble parfois long et difficile. Et c'est cela que le rappeur évoque dans son refrain : la lassitude qu'il ressent face à ce combat incessant pour s'en sortir.

Mais au-delà de ce constat sombre, Djeffi veut nous inciter à regarder au-delà des frontières de notre quotidien. À nous offrir un avenir meilleur, malgré les obstacles que la vie peut mettre sur notre chemin. Un message universel qui résonnera en chacun de nous.

Membre éminent du groupe 4Keus, Djeffi démontre avec ce nouveau single qu'il est également capable de briller en solo. Signé chez le Label Wati-B, il s'impose de plus en plus dans le paysage du rap français, avec un flow et une plume qui séduisent de plus en plus de fans.

Et ce clip ne fera que renforcer cette impression. Tourné dans une cité de la banlieue parisienne, il dégage une énergie brute et sincère, qui illustre parfaitement le texte de Djeffi. Un véritable hymne à la persévérance et à l'espoir.

Alors si vous ne l'avez pas encore fait, courez vite découvrir le nouveau clip de Djeffi, qui vous transportera au coeur de la réalité de la vie de quartier, tout en vous incitant à dépasser ces frontières. Un titre qui risque bien de hanter vos playlists pendant longtemps.

Ecoutez "Des Années" dés aujourd'hui sur toutes les plateformes de streaming : https://djeffi.lnk.to/desannees

Découvrez le nouveau clip de Djeffi " Des Années " dés maintenant sur Générations :