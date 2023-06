Guizmo suscite l'émotion avec "On se maintient"

Un extrait de la réédition de son album "10 ans".

Sorti il y a presque deux ans, le dernier album de Guizmo "10 ans" a eu droit à une réédition le 31 mars dernier. Une extension du projet qui comprend 8 nouveaux morceaux et qui continue de se dévoiler. Début juin, le rappeur parisien balance le clip de l’émouvant "On se maintient". Un visuel animé réalisé par Robin Corts où Guizmo fait le point sur sa vie, sa famille et de là où il est aujourd’hui.