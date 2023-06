Une grosse collaboration entre mélodie et drill.

Liim’s est de retour et en bonne compagnie. Le rappeur du 93 balance un nouveau morceau intitulé "1ère Sommation", sur lequel il invite le prince de la drill en France : Gazo. Un titre en deux parties, où les deux artistes posent d’abord sur une production mélodieuse qui sample "Let Go" de Passenger. L’ambiance change ensuite d’une traite, emportant le public sur une instrumentale drill sombre. Un gros morceau qui a le droit à un gros clip bien bouillant.