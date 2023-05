Grosse connexion au sommet.

Quand Taylor Swift, une des artistes féminines qui vend le plus depuis des années, fait appel à Ice Spice, la star montante du rap US en 2022/2023, forcément, le morceau va faire parler. Le titre est désormais dispo sur toutes les plateformes, puisqu'il est présent sur la réédition de "Midnights (The Til Dawn Edition)" qui vient de sortir ce 26 Mai. Et pour fêter ça, les deux artistes ont décidé de nous offrir un joli clip sucré et sensuel qui est très efficace, on vous laisse checker ça !