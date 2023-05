Le nouveau titre du rappeur.

Plus de deux mois après la sortie de son dernier single "Nouvelle ère", Beendo Z revient avec un nouveau titre : "Mbappé". Sur une douce production teintée de notes de piano signée Beatsbyisma et Maxime Fleury, le rappeur déverse ses plus belles rimes. Dans le clip réalisé par Beendo Z lui-même et Bader Film, le spectateur plonge dans son quotidien.