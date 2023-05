Un nouveau single mélodieux et entraînant.

Plus d’un mois après la sortie de son dernier morceau "Hey Ya", Wally B. Seck revient avec du neuf. L’artiste sénégalais sort un nouveau single intitulé "Waka Waka", mélodieuse ballade entraînante et savoureuse, à consommer sans modération. Un clip accompagne la sortie, où l’on voit Wally danser et interpréter son titre dans différents décors.