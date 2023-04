Le nouveau single pour le chanteur sénégalais.

Quelques mois après la sortie de son dernier album "Etat d’esprit", Wally B. Seck est de retour. Le chanteur sénégalais dévoile un nouveau single et non des moindres, "Hey Ya", qui s’accompagne d’un clip réalisé par Elhadji Cissokho. Un morceau doux et émouvant qui raconte l’histoire dramatique d’une femme perdant la vie en la donnant.