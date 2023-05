Un nouvel extrait des "Chroniques de Mars 3".

Saga emblématique du rap marseillais, les "Chroniques de Mars" sont de retour pour un troisième chapitre. Après un premier extrait intitulé "Les affranchis', signé Shurik'n, Elams et Manny, la compilation se dévoile un peu plus avec un nouveau single : "L'impasse", interprété par Sat, Graya et Sysa.