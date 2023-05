Gambino enchaîne avec "Batman" !

Le rappeur marseillais Gambino nous envoie son nouveau clip "Batman"

Gambino, le talentueux rappeur marseillais, a sorti son tout dernier clip intitulé "BATMAN" ce vendrei 19 mai.

Réalisé par Hustler Game et produit par Yamamusic et Almes, ce titre succède à l'énorme succès "Honda" dans lequel l'artiste dévoile sa puissance et sa mélodie.

Originaire des Quartiers Nord de Marseille, Gambino est un véritable défenseur de la scène musicale marseillaise. Avec une musique souvent estivale et club, il utilise des textes profonds et inspirés de son vécu dans la cité phocéenne pour incarner toute l'essence de la ville.

Cette fois ci, Gambino revient avec un style beaucoup plus rappé et tranchant. Le rappeur Marseillais démontre ainsi qu’il est capable d’allier technique et précisions tout en gardant son identité artistique.

Indépendant dans l’âme, il a créé son propre label baptisé SLV Production, devenu aujourd'hui Total Ndé Production et signe avec “Batman” de quoi faire plaisir au public qui saura apprécier la performance XXL du rappeur. Gambino confirme ainsi son talent et sa place de choix sur la scène musicale française.

Avec cette nouvelle sortie musicale, Gambino démontre qu'il ne cesse de se développer et d'émerveiller son public malgré sa cagoule et son anonymat derrière ses lunettes de soleil.

Les fans et les auditeurs ne manqueront pas de savourer ce nouveau banger en boucle, promettant, à coup sûr, d'être un véritable succès.

Découvrez le nouveau clip "Batman" de Gambino, dès maintenant sur Générations: