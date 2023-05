Rythme & Jayci : "What It Is" de Doechii

Un titre qui sample "No Scrubs" des TLC et "Some Cut" de Trillville et Cutty.





Tous les mercredis à 11h20, Jayci vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites du R&B. C’est "Rythme & Jayci", ta chronique R&B préférée. Cette semaine, Jayci vous parle de Doechii. En mars, elle dévoile un nouveau single, "What It Is". Morceau qui sample deux autres titres : "No Scrubs" des TLC et "Some Cut" de Trillville et Cutty. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jayci Chalonec (@real_jayci)